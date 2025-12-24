歌手の倖田來未（43）が、“顔出し”した13歳長男を含む家族3ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】倖田來未と“顔出し”した長男と夫の家族ショット（複数カット）2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル・KENJI03との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。これまでInstagramではKENJI03に寄り添う仲睦まじい夫婦ショットや、アメリカ・ロサンゼルス旅行中の家族ショットなども公開し、家族との日常を