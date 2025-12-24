º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÎäÃ¸¤Ç´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤µÁÊì¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä¡ÖµÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢É×¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ØÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ÏÆ±µï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀµÄ¾Æ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆµÁÊì¤ÏÎäÃ¸¤Ç´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¶ì¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆ±µï¤Ï·èÄê»ö¹à¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»ä¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤º¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤À¤Ã¤Æµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ø·¸¤ÎÀõ¤¤µÁÍý¤Î¿Æ¤È¤ÎÆ±µï