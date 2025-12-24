¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹ vs ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥Æ¥¤¥È¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊAtlanta¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹ 123 - 126 ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º NBA¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹ÂÐ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤¬¥¹¥Æ¥¤¥È¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¡ÊAtlanta¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤¬¥êー¥É¤·36-30¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2