ローストビーフは「おせち料理」？洋食だけのおせちはアリ？【知っておきたい年末年始】【マンガで確認】おせち料理に「これさえあればOK」のメインってあるの？お正月になると、食卓に並ぶのが「おせち料理」。昔から受け継がれてきたおせちには、年神様への感謝と新しい年への願いが込められています。けれども、その意味や由来をきちんと説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。「現代礼法研究所」主宰の岩下宣子先生