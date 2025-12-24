¸ÞÅç»Ô¤Î¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¡¹¾Åç¥Þ¥é¥Ë¥Ã¥¯Âç²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¿¥¤¥à¤ä½ç°Ì¤ò¶¥¤ï¤º¡¢·Ê¿§¤ä¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Î¡Ö¥Þ¥é¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£ 6²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÏÅç¤ÎÆâ³°¤«¤éÌó220¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤¬Â³¤¯¥³ー¥¹¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë ¡Ö½ë¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤Ç¤¹¡×