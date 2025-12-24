元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。「単純計算で80人前」という大きな鍋で豚汁を調理する姿を披露した。【写真】「一番インスタ映えな写真」大きな鍋で80人前の豚汁を調理する浅尾美和浅尾は「Instagramを始めて…一番インスタ映えな写真が撮れた気がします」と書き出し、「お鍋ドーン!!」とマスクにエプロン姿で調理する姿の写真を公開。「今日