·§ËÜ¤È¼¯»ùÅç¤ÎÃË½÷7¿Í¤¬¿åËóÉÂ¤ÎÇ§Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤¬¡¢12·î22Æü¤Ë¸¶¹ðÂ¦¤ÎºÇ¸å¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¿åËóÉÂ¤ÈÇ§Äê¤ò¡×¹µÁÊ¿³¤ÇÃË½÷7¿Í¤¬ºÇ¸å¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¡Ö²Ê³ØÅª¤Ê¹ÔÀ¯¤¹¤Ù¤­¡×¡ÖÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌÍý²ò¤·¤Æ¡×·§ËÜ¡¦¼¯»ùÅç ¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¿åËóÉÂ¤¬¸ø¼°³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿1956Ç¯Á°¸å¤ËÉÔÃÎ²Ð³¤¤Î±è´ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸¶¹ð¤Î7¿Í¤¬¡¢¾É¾õ¤Ê¤É¤«¤é¿åËóÉÂ¤ÎÇ§Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ·§ËÜÃÏºÛ¤Ï2023Ç¯3·î¤ÎÈ½