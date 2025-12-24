7人組グループ・IMP.の最新アルバム『MAGenter』が、24日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント6.3万PT（63,074PT）で自身初の1位を獲得した。【別カット】ギュッと身を寄せて…家族感あふれるIMP.本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」、「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも1位に初登場し、「オリコン週間音楽ランキング」3冠【※】となった。【※】「オリ