調査会社のIDCが公開した最新の市場分析レポート「Global Memory Shortage Crisis」によると、DRAMを中心とするメモリーチップの不足が「一時的な需給のミスマッチ」を超えた形で顕在化し、その影響が2027年まで及ぶ可能性がある。メモリー価格の上昇や部材調達難から、悲観的なシナリオではPCやスマートフォンの価格が最大8％上昇するとの見通しを示した。PC市場では、Windows 10のサポート終了に伴う買い替え需要が依然として強