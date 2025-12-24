GOOD BYE APRILが、メジャー2ndフルアルバムの収録内容詳細を発表した。今作は彼らのメジャーデビュー曲以降、幾度となくタッグを組んできた林哲司と共に制作。林哲司が作曲提供した「Tokyo Weekend Magic」をはじめ、佐橋佳幸プロデュースによる「リ・メイク」、スキマスイッチの常田真太郎がプロデュースを手がけた新録曲「ハーフムーンが見えたらさよならを」など、豪華なプロデューサー陣が集結した。さらに、またTBS系『王様