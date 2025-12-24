松本まりかが主演する2026年1月16日スタートのドラマ『元科捜研の主婦（おんな）』（テレビ東京系／毎週金曜21時）より、ホームドラマ×ミステリーの二つの世界を表現したメインビジュアルが公開。さらに物語のカギを握る追加キャストとして、戸次重幸、吹越満、かたせ梨乃らの出演が発表された。主題歌は、THE BEAT GARDEN が本作のために書き下ろした「エレメント」に決まった。【写真】物語のカギを握る追加キャストに戸次重