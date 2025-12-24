DEZERTが、メジャー1stシングル「「火花」／「無修正。」」を本日リリースした。あわせて、表題曲のひとつである「無修正。」のMVを公開した。MVでは、60〜70年代のダンスホールのバンドマンのような出で立ちのメンバーが、煌びやかなスタジオで演奏するシーンを中心とした映像になっているという。https://youtu.be/4BYYH10PpAkなお今週末には、シングルリリースを記念したポップアップショップ「原宿デザートギャラリー2025」が