hitomiが、自身のキャリアで初となるライブ盤のベストアルバム『Re:CONNECT』を、本日配信リリースした。本作は、2025年11月にCDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブで収録された音源で、代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」をはじめ、持田香織とDo As Infinityの伴都美子によって新たな歌詞が描かれたリライト楽曲「体温（蹲）」と「there is…（LOVE）」を含む、計12曲入りとなっている。あわせて、