µÈËÜ¿·´î·à¤Î´Ö´²Ê¿£Ç£Í¤¬£²£´Æü¡¢Âè»Í½½¼·²ó£Ç£Í·îÎã²ñ¸«¤ò¡¢Âçºå¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈÂçºåËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡££³£±Æü¤Þ¤Ç¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¶â¤ÎÍñ£±£³¸ÄÌÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤òÊç½¸Ãæ¡£´²Ê¿£Ç£Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¸³è¤¬¤¢¤ë¤·¡¢µþÅÔ¤Ë¤â·à¾ì¤òÁá¤¯ºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¦¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢£¸·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ´Û¤·¤¿¤è¤·¤â¤ÈµÀ±à²Ö·î¤ËÂå¤ï¤ë¾ïÀß¾®²°¤Î·úÀß¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£·à¾ì½ÐÈÖ¤Î¸º¾¯Éý¤òºï¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢½ÐÄ¥½ÐÁ°¥Ä¥¢¡¼¡¢£Ã£Ï£Ï£Ì£Ê£Á£Ð