もし夜道を歩いていて、ふと足元に「星」が落ちていたらあなたはどうするだろうか。そんな絵本のような出来事を、温かく美しい独特な世界観で描いた漫画『星を返す』（作・ミヤギトオルさん）が、「子どもの頃を思い出した」とSNSで注目を集めている。 【漫画】『星を返す』 物語は、父親と息子が夜道を散歩した帰り、道端で弱々しい光を放つ星を見つける場面から始まる。息子が両手でそっと星を包み込むと、父親は「だいぶ弱っ