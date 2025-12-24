この先は強い寒気が短い周期でやってくるでしょう。特に26日〜27日は日本海側で大雪や猛吹雪の恐れ。年越し(31日〜1日)も日本海側では雪が強まる見込みです。太平洋側でも寒気南下のタイミングで寒さが厳しくなるでしょう。初日の出を見られる所はどこか?詳しく解説します。26日〜27日は日本海側で冬の嵐今季最強の寒気が南下明日25日は発達する低気圧の影響で全国的に雨が降りそうです。日本海側を中心に風も強まり、荒れた天気