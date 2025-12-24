今年末の韓国の株式富豪上位100人の株式価値は1年間で70兆ウォン近く増え177兆ウォンに達することが明らかになった。1位は11兆ウォン増加したサムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が占めた。企業データ研究所のCEOスコアが昨年12月末と今月19日の上場企業個別株主別保有株式と株式価値を調査した結果、この期間に上場企業株式富豪上位100人の保有株式価値は107兆6314億ウォンから177兆2131億ウォンに64．6％増加した。1位の李