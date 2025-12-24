伊勢丹新宿店の本館6階 催物場にて「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」を期間限定で開催！期間中、「マジックアワー」がテーマのグッズを中心に多彩なファッションアイテムや雑貨が展開されます☆ Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット) in 伊勢丹新宿店 開催期間：2026年1月4日(日)〜1月12日(月・祝) ※最終日午後6時終了​開催場所：伊勢丹新宿店 本館6階 催物場 伊勢丹新宿店にて「マジッ