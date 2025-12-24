50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¸½ºß¤â51¼þÇ¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·ÑÂ³¤·ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëTHE ALFEE¡£24Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡Ù¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·¯¤¬À¸¤­¤ë°ÕÌ£¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤«¤éÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Þ¤ÇÇ¯Ëö¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÃæ¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ªTHE ALFEE¤ÎTBS COMPLETE BOXÅ¸³«¿Þ52¼þÇ¯ÆÍÆþ¤òµ­Ç°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ä¤ë40Ç¯