政府は２４日午前、医療機関などに支払われる診療報酬の２０２６年度改定について、全体で２・２２％引き上げることを決めた。医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分を３・０９％引き上げる一方、薬代の「薬価」部分は０・８７％引き下げる。全体の改定率がプラスとなるのは、１４年度改定以来、１２年ぶりとなる。片山財務相と上野厚生労働相が同日午前、閣僚折衝で合意した。診療報酬は原則２年に１度改定される。本体部