24日（水）、関東は今シーズン1番の冷たい雨になるでしょう。＜24日（水）の天気＞日本海から低気圧や前線が接近し、太平洋沿岸にも別の低気圧が東進中です。午前中から広い範囲で雨が降り、関東や東海では本降りとなっています。午後も全国的に雨が降り、断続的に強まる予想です。九州では雷を伴うところもあるでしょう。雨のやむ時間帯があっても、大きめの傘があった方がよさそうです。南風で気温が下がりにくく北日本や北陸の