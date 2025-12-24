そりゃ詰まるわ！な国道165号を改良へ国土交通省 近畿地方整備局は2025年12月、国道165号「香芝柏原改良」について関係者間で事業の進捗などを共有しました。【え…！】そりゃ詰まるわ！ な国道165号「香芝柏原改良」の進捗（地図／写真）国道165号は大阪市から奈良県内を経て三重県津市を東西に結ぶ幹線道路です。近鉄大阪線に沿う大阪・奈良府県境部の穴虫峠付近2.8kmの拡幅事業が、「香芝柏原改良」です。奈良県側は、国