ZIPAIR Tokyoと日本航空（JAL）は、「JAL Pay会員限定 ZIPAIRでおトクに海外に行こう！キャンペーン」を12月1日から2026年1月31日まで実施している。JALPay会員を対象に、全路線の運賃が10％割引となるプロモーションコードを配布している。航空券の検索時にプロモーションコードを入力することで割引が適用される。税金、手数料、追加サービス料金は割引対象外。ZIPAIRの航空券をJAL Payで購入した人を対象にポイントをプレゼント