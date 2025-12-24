¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô´Ñ¸÷²ñµÄ¶É¤Ï¡¢¡ÖNYC¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£140¸®¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄÌ¾ï½ÉÇñÎÁ¶â¤¬25¡ó³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤«¤é2·î12Æü¤Þ¤Ç¡£Åß¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖNYC¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥¢¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï30ÊÆ¥É¥ë¡¦45ÊÆ¥É¥ë¡¦60ÊÆ¥É¥ë¤Î¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀßÄê¤·¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤äÇîÊª´Û¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢