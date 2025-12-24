豊かな香りが立ち上るツユの中に、端正に打たれた蕎麦がたゆたう。スッと手繰り口に含めば、新蕎麦ならではの馥郁たる香りが加味され、はぁぁ…思わずため息だ。いつもの蕎麦屋もいいけれど、お気に入りリストに加わる新店を探すのも楽しいもの。ということで2023年〜2024年に開店した気鋭の新店を集めました。名店出身の注目店で新たな蕎麦の魅力に出合えること間違いなしです。【2023年7月OPEN！】名店仕込みの技を上質なカウン