川崎フロンターレを退団することが決定していた元韓国代表GKチョン・ソンリョンの新天地が、福島ユナイテッドFCに決定した。24日、両クラブが発表している。現在40歳のチョン・ソンリョンは韓国国内で複数クラブを渡り歩いた後、2016年から川崎Fでプレー。加入1年目からレギュラーとして活躍すると、公式戦通算364試合に出場し、クラブ初を含め4度のJ1リーグ優勝に貢献したほか、Jリーグカップや2度の天皇杯制覇を果たした。ま