KDDIと沖縄セルラーは、au取扱店やauオンラインショップ、UQスポットなどで「歳末＆初売りセール」を開催する。期間は12月24日～2026年1月13日。対象のスマートフォンへの機種変更やワイヤレスイヤホンの購入で割引が適用される。 iPhone 17 iPhone 17シリーズやPixel 10シリーズなど最大2.2万円引き 対象機種への機種変更と対象の料金プランおよび補償サービスに加入する