移籍市場のエキスパートが、注目の移籍について最新情報を発信した。現在、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リバプール、チェルシーなど複数のメガクラブからの関心が取り沙汰されているのが、プレミアリーグのボーンマスで躍動しているガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョだ。今冬でのステップアップが濃厚となるなか、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者が24日に自身の公式Xを更新。次