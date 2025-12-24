S状結腸がんのために死去した尾崎将司さん(C)Getty Images男子ゴルフの国内ツアー最多の通算94勝を挙げている“ジャンボ”こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのために12月23日に死去したことが分かった。長男の智春氏が24日に公表した。78歳だった。【写真】右手人差し指を突き上げる尾崎将司さんの雄姿…上田桃子の追悼の投稿日本ゴルフツアー機構（JGTO）は公式SNSを通じて「“ジャンボ”こと、尾崎将司氏が12月23日の午後15時