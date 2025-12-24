俳優の三倉佳奈さんは12月22日、自身のInstagramを更新。双子の姉・茉奈さんの娘の誕生日ショットを公開しました。【写真】三倉佳奈の娘＆息子＆めい「スクスク元気に育ってね」佳奈さんは「先日姪っ子が5歳になりましたちょっぴりおませになってきたお喋りガールくるくる表情を変えて、サービス精神旺盛で、茉奈にそっくりこのままのびのび大きくなってねー！いとこ3人、ずっと仲良しでいてくれるといいな」とつづり、2枚の