政府は２４日午前、医療費が高額になった場合に患者の自己負担を抑える「高額療養費制度」の見直し策を発表した。月の負担上限額は来年８月と２０２７年８月の２段階で、年収に応じて最大３８％程度引き上げる。昨年末に発表した見直し策より、引き上げ幅を半分ほどに抑えた。新たに年額の上限額も設け、長期治療患者に配慮する。片山財務相と上野厚生労働相が同日午前の閣僚折衝で合意した。昨年末に当時の石破内閣で決めた見