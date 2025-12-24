ºâÌ³¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤Ï¡¢2.22¡ó¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¿ÇÎÅÊó½·¤È¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤¬¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤È¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¡ÖÌô²Á¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¡ÖËÜÂÎ¡×¤Ï3.09¡ó¤Î°ú¤­¾å¤²¡¢¡ÖÌô²Á¡×¤Ï0.87¡ó¤Î°ú¤­²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï2.22¡ó¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤Ë·è¤Þ¤ê