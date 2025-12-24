J2大宮は24日、オーストラリア代表GKトム・グローバー（28）が完全移籍で加入すると発表した。1メートル97、93キロでイングランド・プレミアリーグのトットナムのユース出身。17年から母国Aリーグのセントラルコースト・マリナーズ、ヘルシンボリ（スウェーデン）へのレンタル移籍を経て、19年にメルボルン・シティーへ移籍。23年からはイングランド2部ミドルズブラでプレーしていた。クラブを通じてのグローバーのコメントは