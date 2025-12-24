男子ゴルフの国内ツアーで最多の通算94勝を挙げている尾崎将司さん（78）が23日、午後3時21分、S状結腸がんのため亡くなりました。「ジャンボ尾崎」の愛称で親しまれ、絶大な人気でゴルフ界をけん引した尾崎さん。1964年春に徳島海南高校のエースとして選抜高校野球大会を制し、65年にプロ野球の西鉄ライオンズに入団。実働3年で退団し、プロゴルファーに転身しました。プロデビュー2年目の71年には9月の日本プロゴルフ選手権で初