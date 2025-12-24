※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 「信じられないほどつらい。でもSNSを見ると世の中には同じような状況の人がたくさんいるらしい。『私だけじゃないんだ』という安心と、『私だけじゃないのか』という絶望、二重の衝撃が物語の出発点になりました」町の音楽教室に潜入調査する青年を描いたスパイ小説『ラブカは静かに弓を持つ』が本屋大賞2位を射止め、一躍注目を集めた安壇美緒さん。待望の新作