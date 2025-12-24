セブン‐イレブンは、2026年の干支「午（うま）」にちなんだナゲット「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」（以下：ウマなげ）を2026年1月1日（木）より、数量限定で販売する。※発売日は店舗によって異なるまた、購入者は、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」がプレゼントされるという。クーポンくじは、2026年1月1日（木）〜1月31日（土）の期間、対象商品の