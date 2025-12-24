松屋フーズが展開する牛めしチェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」は、2026年1月6日10時から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開始する。第1弾・第2弾の2回に分けて実施し、コラボメニューの注文やおこさまメニューの購入で、限定グッズを配布する。松屋・松のや×ちいかわ コラボキャンペーン2026【第1弾】1月6日スタート、すき焼き鍋膳・ハンドタオルなど登場実施期間:2026年1月6日10時〜(なくなり