ニチレイフーズの「everyONe meal」(エブリオンミール)は、栄養と「おいしさ」の両立に着目し、すべての商品でたんぱく質を100g当たり9g以上配合した「美味しく健康」を届けるブランドとして25年3月に発売し、現在は計 13品を展開している。開発背景について、開発に携わった同社ライン&マーケティング戦略部商品第一部新価値グループグループリーダーの宮下佳子氏に話を聞いた。――開発の背景は当社グループのマテリアリティ