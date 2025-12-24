「冬の自然を、もっと身近に感じてほしい」。そんな思いから、兵庫県香美町で来年（2026年）1月、地元高校生が中心となって企画したスノーシューハイキングが行われる。舞台は、標高1039メートルの瀞川山（とろかわやま）。兵庫県立村岡高校の生徒たちが、香美町教育委員会と連携しながら内容を練り上げた。スノーシューは、靴の上から装着して雪の上を歩く道具で、深雪でも沈みにくいのが特徴。生徒の一人は「スキーやスノーボ