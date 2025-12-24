アメリカ各州では子どもをインターネット上の悪意から保護するため、アプリストアにユーザーの年齢確認を義務付ける「アプリストア責任法」や「年齢確認法」と呼ばれるものが検討されています。テキサス州でも「アプリストア責任法」が2026年1月1日から施行される予定でしたが、連邦判事により法律施行の仮差し止め命令が出されました。Judge blocks Texas app store age verification law | The Vergehttps://www.theverge.com/ne