実車で言えばジャガーC/DタイプやDB4GTザガートかつて一世を風靡した自社の過去製品を復刻するという話は、様々な業界で耳にします。実車の世界で言えば、ジャガーC/Dタイプやアストン マーティンDB4GTザガートなどの、コンティニュエーションモデルがそれに当たるかもしれません。【画像】最も脂の乗った1960年代の佇まいを見事に再現！コーギーの復刻ミニカー全11枚今回ご紹介する『コーギー』のミニカー群も、まさにそのよう