関西最大級のターミナル駅、JR大阪駅直結グランフロント大阪にある「インターコンチネンタルホテル大阪」。エントランスには、煌めくクリスマスツリー。メインロビーは20階、専用エレベーターに乗り向かいます。エレベーターの扉が開くと、明るい光が降り注ぐ開放感溢れる空間。まっ白な大理石の上を歩くと特別な時間が始まります。ラウンジ「スリーシクスティ」で過ごす、