ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¤È¾åÌî¸­°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤Ï24Æü¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò°ìÄê¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤ò2026Ç¯8·î¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢·î¡¹¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤òºÇÂçÌó38¡ó°ú¤­¾å¤²¤ë¤È·è¤á¤¿¡£