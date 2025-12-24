島根県浜田市で家族で釣りを楽しんでいたところ思わぬ大物に遭遇した――そんな釣りエピソードがXに投稿され、注目を集めています。【動画】釣りにこんなドラマがあるなんて…投稿したのは、59歳のパパさんと32歳のママさん、そして3人のお子さんで釣りを中心に家族での日常を発信しているYouTubeチャンネル「すーちゃんねる（@すーちゃんねるsuu-family）」を運営する、すーちゃんねる（@Mt00l2SvdOnX5rT）さん。全長約138センチ