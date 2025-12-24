テレ東では、2026年1月16日(金)から、ドラマ9「元科捜研の主婦」（毎週金曜夜9時〜）を放送します。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーとなっております。【動画】予告動画を配信中！「元科捜研の主婦」かつて”科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織が捜査一家の新米刑事として奮闘する夫・道彦からとある殺人事件の相談をされたことで物語は思わぬ展開に…。科学と家族の力で事件を解き明