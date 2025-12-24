12月23日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)に女優・水野真紀が登場。持参したお宝が高額鑑定された。【動画】水野真紀のお宝が本人評価額の8倍超えに！呉清源サイン入り碁盤と碁石かつて「きれいなおねえさんは、好きですか」のCMで一世を風靡した水野真紀。1970年、東京都生まれ。高校2年生の時、好意を寄せていた男子生徒からすげない態度を取られ、「見返してやる」と第2回「東宝シンデレラ」オーデ