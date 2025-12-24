「めいじろう」を手に笑顔でタレントでキャスターとしても活躍する菊池柚花(25)が母校のユニフォームショットを公開し、話題になっている。明治大学OGで野球好きで知られる菊池。14日に都内であった明大野球をテーマにしたイベントで司会を務めた際のユニフォーム姿をアップ。白いユニフォームに明大公式マスコット「めいじろう」を手に笑顔を披露している。この投稿にフォロワーからは「今でも神宮でチアガールができそう」