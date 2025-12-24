日本電算機用品（株）（大田区）は１２月１７日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には増田智彦弁護士（東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内３−３−１）が選任された。負債総額は債権者約１２０名に対して約２５億円。注文書などビジネスフォームの印刷を手掛けていた。振込用紙や督促状、公共料金納付書などの圧着はがき、医療機関の問診票なども扱うほか、データプリントやオンデマンド印刷も展開し、２