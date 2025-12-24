プロテストに合格した選手が合格年度No.1の座をかけて争った「JLPGA新人戦 加賀電子カップ」で、これからプロ生活が始まる98期生の選手たちに“今年の漢字”を書いてもらった。今回は中澤瑠来をご紹介！【連続写真】軸がブレない安定感！中澤瑠来のドライバーショット埼玉県出身で2003年5月29日生まれの22歳。高校時代は埼玉栄高で腕を磨き、今年の「日本女子アマ」を制した実力者だ。“日本一”のビッグタイトルに加え、国内女子