ジャンボこと尾崎将司（本名・尾崎正司）氏が、23日午後3時21分に、S状結腸がんのため死去した。享年78歳。プロ113勝、ツアー施行後としては94勝。日本ゴルフツアー機構（JGTO）のツアーメンバーであり、特別顧問を務めていた。【写真】ジュニアを見守るジャンボ尾崎JGTO会長の諸星裕は、「突然すぎる訃報に接し、絶句しました。ゴルフ界は、あまりにも偉大過ぎる方を失ってしまいました。常に第一線での活躍で男子プロゴルフ界を